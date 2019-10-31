Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarıyla beraber Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsviçre’nin Cenevre şehrindeki BM Cenevre Ofisi’nde bir araya geldi. Toplantı öncesi Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.İsviçre’nin Cenevre şehrindeki BM Cenevre Ofisi’nde yarın gerçekleştirilecek Suriye Anayasa Komitesi toptantısı öncesi bu gece için Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ile Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları arasında görüşme planlandı. Gece yarısı başlayacak olan bu görüşme göncebi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İkilinin bu gece ve yarınki yapılacak görüşmeler öncesi öncelikle Suriye'deki gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundukları tahmin ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü" denildi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu görüşmenin ardından İran mevkidaşı ile de bir araya geleceği ve ardından 3 bakanın BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile saat 23.50'de toplantı yapacağı ifade edildi. Toplantının ardından basın açıklamasının yapılması bekleniyor.GUTERRES: EŞSİZ BİR FIRSATBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin internet sitesinden yayınladığı açıklamada yarın gerçekleştirilecek Suriye Anayasa Komitesi toptantısı ile ilgili "İlk kez, Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve muhalefetteki Suriye Müzakere Komisyonu, sivil toplumla birlikte bir arada oturacak ve Suriye çatışmasının trajedisinden çıkma yolunda ilk adımı atacak. Bu eşsiz fırsatı memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.