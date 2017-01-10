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Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Moskova, () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ın yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye konusu ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden...

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Moskova, () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ın yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye konusu ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi yapmıştır. Bakanlar, 29 Aralık'ta Suriye hükümeti ve muhalif grupları tarafından imzalanan belgelere ilişkin konuları görüşmeye devam ettiler. Ateşkes rejimine uyulmasının ve Astana'da düzenlenecek görüşmelere hazırlık aşamasında faydalı adımlar atılmasının öneminin altı çizildi. Aynı zamanda Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin aktüel konularına değinildi."

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