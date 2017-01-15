Gülten Özbey / Paris, 15 Ocak, () - Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Paris’te Ortadoğu Barış Konferansı’na katıldı.

2 yıl kesintiye uğradıktan sonra, Fransa’da 3 Haziran’da yeniden başlatılan Filistin-İsrail Barış Konferansı, Paris’te toplandı.

Ortadoğu Barış Konferansı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın açılış konuşması ile başladı. Cumhurbaşkanı Hollande "Yıllardır desteklenen iki devletli çözümün son gelişmelerle tehdit altında olduğunu görüyoruz. Taraflara herhangi bir parametre dikte etmek söz konusu değil. Çözüm, tarafların müzakereleri doğrudan yürütmeleri halinde sağlanabilir. İki devletli çözümün sağlanması sadece İsrail ve Filistin için değil, bütün dünya için önemli. Bu uluslararası toplumunu da arzu ettiği bir çözüm. BM’nin konuyla ilgili oy birliğiyle aldığı karar da bunun göstergesi" dedi.

Toplantıda bu sabah Fransa Dışişleri Bakan’ı Jean-Marc Ayrault da bir konuşma yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault konuşmasında “Toplantının bir numaralı hedefi, uluslararası toplumun iki devletli çözümün arkasında olduğunu yeniden vurgulamaktır. Ve bu amaçla tarafları yeniden bir araya getirebilecek zemin yaratmaktır” ifadelerinde bulundu.

Ortadoğu Barış Konferans’ına katılan Bakan Çavuşoğlu ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault’ın yanı sıra Libya, Malta, Katar ve Suudi Arap Dışişleri Bakanları ile ikili görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgide ortak oturumlarda söz alan Bakan Çavuşoğlu “Bölgede kalıcı ve kapsamlı barışa acilen ihtiyaç olduğunu” belirterek Türkiye’nin sürece desteğini vurguladı. Çavuşoğlu ayrıca, Filistin topraklarında işgale son verilmesi, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının bölgede barışın sağlanması için önemine işaret etti.

Görüşmelere 70 ülke katılırken, Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, görevi devretmeden önce, zirveye katılarak son dış ziyaretini Paris’e yapmış oldu.

Netanyahu: ‘İsrail Karşıtı Bir Toplantı’

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görümelere katılmadı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Bu konferans Filistin ve Fransa’nın, İsrail’e karşı hazırladığı, İsrail karşıtı bir toplantıdır” dedi.

Zirve öncesi Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması yalnızca sorunun çözümünde Amerika’nın meşruiyetini sona erdirmekle kalmayacak, aynı zamanda iki devlet çözümü umudunu tümüyle yok edecektir” diye konuştu. Abbas, Paris’teki Konferansı, “Son şans toplantısı” olarak nitelendirdi.