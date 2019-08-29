Çavuşoğlu, Norveç’te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla, Norveç’in başkenti Oslo’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Çavuşoğlu, resepsiyonda, davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.





Çavuşoğlu, resepsiyon kapsamında yaptığı konuşmada, “Çok kıymetli vatandaşlarımız, değerli meslektaşım Dışişleri Bakanı Søreide’nin daveti üzerine Norveç’e bir ziyaret gerçekleştiriyorum. Bu vesileyle zafer bayramımızı bugün sizlerle beraber kutlamak istedim. Büyükelçimize ve Askeri Ataşemize çok teşekkür ediyorum ki bu akşam bu zafer bayramımızın etkinliğini düzenlediler. Eşimle birlikte sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz ve zafer bayramımızı sizlerle beraber idrak etmenin de onurunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nız kutlu olsun. Bugün şehit ve gazilerimizin üstün mücadeleleriyle kazanılan büyük zaferin 97’inci yıldönümünü hep beraber kutluyoruz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, cumhuriyetimizin kurucularını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos zaferiyle sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. 97 yıl sonra bugün ülkemizi aynı adanmışlık, bağlılık ve kararlılıkla koruyup, yüceltmeye hep birlikte devam ediyoruz. Ülkemizin her alanda ilerlemesi ve güç kazanması için yorulmadan, bıkmadan, usanmadan gayret gösteriyoruz. 15 Temmuz’da da görüldüğü gibi, birliğimize, bağımsızlığımıza ve demokrasimize kastedenlere 30 Ağustos ruhuyla birlik içinde mücadele etmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, siz değerli vatandaşlarımızın zafer bayramını bir kez daha kutluyor, en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.