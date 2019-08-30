Son Dakika
Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile baş başa görüştü
Temasları kapsamında Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile baş başa görüştü.
DIŞ HABERLER 30.08.2019, 15:18
Temasları kapsamında Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile baş başa görüştü.
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:49
|Yatsı
|21:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P