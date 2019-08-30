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Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile baş başa görüştü

Temasları kapsamında Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile baş başa görüştü.

DIŞ HABERLER 30.08.2019, 15:18
Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile baş başa görüştü
Temasları kapsamında Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile baş başa görüştü.

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