Çavuşoğlu'ndan BM çıkışı: Güvenlik Konseyi'nin çalışamayan yapısı değişmedikçe reformlar amacına ulaşmaz

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, çeşitli öneri ve eleştirilerde bulundu. Birleşmiş Milletler'in bugün en fazla reforma ihtiyacı olan bir kurum olduğunu ve Genel Sekreter Antonio Gutarres'in reformlarla ilgili vizyonunu desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "BM'de reform hareketini destekliyoruz. Ancak Güvenlik Konseyi'nin çalışamayan yapısı değişmedikçe reformlar amacına ulaşmaz. Dünya beşten büyüktür" dedi.

'İNSANIN DEĞERİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR MU?'

ABD'de çeşitli temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 72. Genel Kurulu'nda 'Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi' konulu toplantıda konuşma yaptı. Batı ülkelerinin teröre karşı çifte standart uyguladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Ortadoğu'da ya da Afrika'da masum insanların her gün terörün kurbanı olup can vermesinin batıda haber değeri bile taşımadığını ancak batıda aynısı olunca medyanın manşetlerine taşındığını belirterek, "İnsanın değeri bölgelere göre değişiyor mu? Çifte standartlarla daha iyi bir dünyaya sahip olamayız" dedi.

'TOPU TACA ATMAYALIM'

New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, ABD ile kurulan ortak çalışmalara ara verilmediğini belirterek yeni ABD Dışişleri Bakanı'nın göreve başlamasının ardından bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Öncelikle Pompeo'yu tebrik ediyorum. Komiteyi başarıyla geçti. Kongre ve Senato'da bir problem olacağını düşünmüyorum. En kısa zamanda görevine başlar. Daha şimdiden ofislerimiz, ikimiz arasındaki toplantının hazırlıklarını başlattılar. Tarih çalışmasını da yapacaklar. Tabi göreve geldikten sonra bunu değerlendireceğiz. Ama mümkün olan en kısa sürede ABD'lilerin de bizimle görüşmek istediğini biliyoruz. Ön mutabakat sağladığımız yol haritası konusunda Dışişleri Bakanları olarak da mutabakatımızı verelim ve uygulama safhasına geçelim. Topu taca atmayalım. Somut adımlarla uygulamayı birlikte gerçekleştirelim. Hem sorunları halledelim hem de kimsenin tereddüdü kalmasın. Çok ciddi sorunlar olduğunu sizlerde biliyorsunuz. YPG/PKK'ya verilen destekten tutun, diğer konsolosluk sorunları. Özellikle Suriye konusunda yol haritamızın onaylanıp uygulamaya geçmesi gerekiyor. En kısa zamanda görevine başlar bizde bu görüşmeyi gerçekleştiririz" dedi.

'SURİYE'DEKİ YOL HARİTASI İLE İLGİLİ ÖN MÜTABAKAT SAĞLANDI'

ABD ile Türkiye arasında kurulan ortak mekanizmaların çalışıp çalışmadığı konusunda sorulan bir soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Çalışma gurupları iki kez toplandı. Yani askıya alınmadı. Ama bu çalışma guruplarında bildiğiniz gibi ön mutabakat sağlandı. Tabi konsolosluk ve hukuk gibi konularda çalışma gurupları sürekli çalışmaya devam edecek. Suriye'deki yol haritasıyla ilgili ön mutabakat sağlandı sadece bizim onayımızı bekliyor. Askıya alınmadı. Müsteşarımız Büyükelçi Ümit Yalçın'da sürekli temas içerisinde. İki Dışişleri Bakanlığı arasında temas var. Şu anda bir sıkıntı yok, askıya alınan bir şey yok ama Pompeo'nun göreve başlamasını bekleyen konular var" diye konuştu.

"BİZİM KİMSEYLE DERDİMİZ YOK"

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'da bazı ülkelerle yaşanan seçim tartışmalarıyla ilgili bir sor üzerine şönları söyledi:

"Avusturya Dışişleri Bakanı ile bir kaç gün önce telefonla görüştük. Türkiye'den durup dururken Avusturya veya başka bir ülkeye bir açıklama olmaz. Çünkü bizim hiç kimseyle bir derdimiz yok. Fakat Avusturya'dan veya başka bir ülkeden açıklamalar geldiği zaman biz ona cevap veririz. Siyasetçi olarak vermek zorundayız. Vatandaşlarımızı hissiyatlarını bizim karşılamamız lazım. Vatandaşlarımız üzerinde olumsuz etki yapacak açıklamalardan siz kaçının ki bizde buna cevap vermek durumunda kalmayalım dedim. Gayet güzel bir konuşma oldu. Seçimler veya başka konularda Başbakanınız konuşmasın ki biz de cevap vermek zorunda kalmayalım dedim. Belçika Dışişleri Bakanıyla konuştuğumuzda da aynı şeyleri söyledik. Oradaki sandıkların açılacağını, gerekli tedbirleri alacağımızı kendilerinin de güvenlik konusunda destek vermelerini istedik."