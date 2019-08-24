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Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü
İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü. Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan'a yeni görevinde başarılar dileyen...
DIŞ HABERLER 23.08.2019, 19:44
İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü.
Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan'a yeni görevinde başarılar dileyen Çavuşoğlu, Lübnan'ın istikrar ve güvenliğinin muhafaza edilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca Çavuşoğlu, iki ülkenin İçişleri Bakanlıklarının çeşitli alanlarda işbirliğini daha da ilerletmeye hazır olduğunu dile getirdi.
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