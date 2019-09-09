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Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret etti
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Ada’da resmî temaslar yapan Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Meclisi’nde temsil edilen...
DIŞ HABERLER 09.09.2019, 10:20
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.
Ada’da resmî temaslar yapan Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin liderlerinin de yer alacağı yuvarlak masa toplantısına da katılacak.
Çavuşoğlu temaslarının ardından bu akşam Ada’dan ayrılacak.
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