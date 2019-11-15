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Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington?da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.
DIŞ HABERLER 14.11.2019, 22:50
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington?da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.
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