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Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü

Moskova, 29 Aralık, () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki durumu görüşen Bakanlar,...

Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü

Moskova, 29 Aralık, () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki durumu görüşen Bakanlar, Suriye hükümet temsilcileri ile muhalif gruplar arasında ateşkes anlaşması ve barış sürecine hazır olunduğuna ilişkin anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayrıca, bu anlaşmalara uyulmasını ve Suriye krizinde siyasi çözüm sürecine geçişi sağlayacak olan Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmeye hazırlık konusu da değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca, "Bakanlar Rusya, Türkiye ve İran formatında koordinasyona devam edilmesinin ve BM Suriye temsilcisi ile işbirliğine devam edilmesinin önemli konusunda uzlaştılar" denildi.

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