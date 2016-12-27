Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinden sonra bugün de yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye konusunu ele aldılar. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar Suriye'deki durum hakkında fikir alışverişi yapmaya devam ettiler. Askeri eylemlerin durdurulması, muhalif grupların terör örgütlerinden ayrılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin siyasi çözüm süreci kararına uygun şekilde Kazakistan yönetiminin daveti üzerine Astana'da yapılacak görüşmenin hazırlığı için pratik adımların onaylanma sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasının öneminin altı çizildi" denildi.
Çavuşoğlu ile Lavrov bugün de telefon görüşmesi yaptı
Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinden sonra bugün de yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye konusunu ele aldılar....
27 Aralık 2016 Salı 12:12
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