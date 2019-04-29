Irak () – Resmi temasları kapsamında Irak’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile ikili ve heyetlerarası görüşmede bulundu.
Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Irak () – Resmi temasları kapsamında Irak’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile ikili ve heyetlerarası görüşmede bulundu.
29 Nisan 2019 Pazartesi 13:56
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