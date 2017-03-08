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Çavuşoğlu: Hamburg’da kalacağım otelin rezervasyonunu baskıyla iptal ettirdiler

Berlin’de Turizm Fuarı ITB’nin açılışında basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu dün Türk toplumu temsilcileriyle bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, “İsterdik ki bu buluşma daha geniş bir salonda ve istediğimiz...

Çavuşoğlu: Hamburg’da kalacağım otelin rezervasyonunu baskıyla iptal ettirdiler
Berlin’de Turizm Fuarı ITB’nin açılışında basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu dün Türk toplumu temsilcileriyle bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, “İsterdik ki bu buluşma daha geniş bir salonda ve istediğimiz yerlerde gerçekleşsin. Maaalesef sistematik bir şekilde 3 düğün salonu ve bir otel yani 4 tane toplantı yapacağımız yer iptal edildi ve bunun sebebi de A lman yetkililerden bu otel ve yer sahiplerine olan baskı ve hatta tehdit. Bu bizim ilişkilerimize yakışan bir durum değildir. Biz bunun böyle olmasını da arzu etmezdik hatta Hamburg’da benim kalacağım otelin rezervasyonunu baskıyla iptal ettirdiler. Bu demokrasiye de sığmaz insan haklarına ve temel özgürlüklere de Avrupa standartlarına da uymaz çelişir. Bu ilk defa olmadı daha önce Almanya’da Bakanlarımızın da toplantıları değişik gerekçelerle iptal edildi. Esasen bu yeni karşılaştığımız bir durum.”

Görüntü Dökümü

- Çavuşoğlu’nun açıklaması

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