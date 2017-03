Çavuşoğlu: Hamburg’da kalacağım otelin rezervasyonunu baskıyla iptal ettirdiler (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Berlin’de basın mensuplarıyla bir araya geldi.Berlin Turizm Fuarı ITB’nin açılışında basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu dün Türk toplumu temsilcileriyle bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirtti.HAMBURG’DA KALACAĞIM OTELİN REZERVASYONUNU BASKIYLA İPTAL ETTİRDİLER“İsterdik ki bu buluşma daha geniş bir salonda ve istediğimiz yerlerde gerçekleşsin. Maalesef sistematik bir şekilde 3 düğün salonu ve bir otel yani 4 tane toplantı yapacağımız yer iptal edildi ve bunun sebebi de Alman yetkililerden bu otel ve yer sahiplerine olan baskı ve hatta tehdit. Bu bizim ilişkilerimize yakışan bir durum değildir. Biz bunun böyle olmasını da arzu etmezdik hatta Hamburg’da benim kalacağım otelin rezervasyonunu baskıyla iptal ettirdiler. Bu demokrasiye de sığmaz insan haklarına ve temel özgürlüklere de Avrupa standartlarına da uymaz çelişir. Bu ilk defa olmadı daha önce Almanya’da Bakanlarımızın da toplantıları değişik gerekçelerle iptal edildi. Esasen bu yeni karşılaştığımız bir durum.” dedi.YENİ UYGULAMAYI GARİPSEDİK“Referandum aşamasında yeni uygulamayı biz çok garipsedik doğru bulmadık. Ne var ki iki ülke arasında diyaloğun son derece iyi işlemesi gerekiyor. Dostum Gabriel ile telefonda 3 kez görüştük bu sabah da kendisiyle sabah kahvaltısında başa baş çok samimi bir ortamda bir görüşme gerçekleştirdik. Bu uygulamalardan dolayı duyduğumuz rahatsızlığı ilettik. Son yıllarda ve özellikle son bir yılda Almanya’da yaşayan Türk toplumuna yönelik sistematik baskıdan rahatsız olduğunu ve Türk toplumunun çok etkilendiğini bundan da endişe duyduğumuzu vurguladık.”

“Bugüne kadar Türkiye Almanya’ya karşı hiç düşmanca bir tavır içinde olmamıştır. Olması için de bir gerek yoktur. Almanya ilişkilerimizin kötü olmasının kimseye bir faydası yoktur, ne Almanya’ya ne Türkiye’ye o yüzden biz ilişkilerimizi neden kötü tutalım ama Türkiye’ye yönelik sistematik bir şekilde karalama kampanyası. Cumhurbaşkanımızı adeta bir nefret unsuru haline getirilmesi ve topyekun Türkiye’ye yönelik saldırılar… Almanya’da PKK ve diğer terör örgütlerinin serbestçe faaliyet göstermesi gibi rahatsız olduğumuz konuları da bu sabah gündeme getirdik. Dostum Sigmar Gabriel de iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyiye gitmesi için temennilerini ve Almanya’nın da nasıl baktığını samimi bir şekilde söyledi. Bundan sonraki süreçte tekrar bir araya geleceğiz.”

GABRİEL’İ TÜRKİYE’DE AĞIRLAYACAĞIZ

“Dostum Gabriel’i Türkiye’de ağırlayacağız. İki dışişleri Bakanlığın arasında stratejik işbirliği mekanizması var. Bunu da gerçekleştirmemiz lazım”

İKİ DOST OLARAK YOLA DEVAM ETME ARZUSUNDAYIZ

“Türkiye ile Almanya her alanda birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir. Biz iki dost olarak mı yola devam edeceğiz birbirimizden kopmayı mı tercih ediyoruz. İki dost olarak yola devam etme arzusundayız. Almanya’da bu konuda kararını vermeli. Nasıl istiyorsa biz de ona göre adım atarız ona göre tavır sergileriz. Ve bizim tercihimiz varsa sorun iki dost ülke olarak açık açık konuşmak.”

GABRİEL BENİ EVİNE DAVET ETTİ

“Sigmar Gabriel her sene tatilini Türkiye’de geçirir. Geçen yıl Ekim ayında da Türkiye’deydi. Gabriel bu sene tatilini geçirmek için Türkiye’ye geleceğini söyledi. Bir sonraki gelişimde de Gabriel beni evine davet etti. Bir kızı oldu kendisini tebrik ettik, hediyemizi takdim ettik.”

Gabriel’in hediye olarak takdim ettiği kitaptaki fotoğraflarda Türkler ve Almanların yerin yüzlerce metre altında beraber çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Almanya’yı Türkler ve Almanların birlikte inşa ettiğine işaret etti. İki ülkenin teröre karşı ortak mücadele vermesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ülkedeki terör örgütlerinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

BAKANLARIN LİSTESİNİ GABRİELE VERDİK

“Düşüncelerimizi paylaştık beklentilerimizi anlattık. Bu diyaloğun bu şekilde sürmesini istiyoruz. Önümüzdeki süreçte hangi bakanımızın ve siyasetçimizin Almanya’da ne zaman faaliyette bulunacağını da kendisine liste halinde verdik. Daha önce Merkel ve Başbakan Binali Yıldırım böyle anlaşmışlardı. Türkiye’den gelecek siyasetçilerin engellenmemesi gerektiğini kendilerine ilettik. Hayırcılar buralarda her türlü eylemlerde bulunuyorlar, destekleniyor. Bazı yerlerde belediyeler ortak oluyor. Ama halkla buluşmak isteyenler engelleniyor. Biz hiçbir zaman Almanya’daki seçimlerde taraf tutmadık. Sadece Türklere entegre olun vatandaşlığınızı alın, bu ülkeye katkı sağlayın haklarından siz de faydalanın.” dedik.

