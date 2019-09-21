Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.





Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmemizde, Kıbrıs ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Ülkemizin BM’ye yaptığı katkıları ve yeni işbirliği projelerini değerlendirdik" mesajını paylaştı.