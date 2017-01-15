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Çavuşoğlu Fransa’da ikili görüşmelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı’na katılmak üzere Fransa’ya gitti. Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında Malta Dışişleri Bakanı Gerorge...

Çavuşoğlu Fransa’da ikili görüşmelerde bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü

amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı’na katılmak üzere Fransa’ya gitti. Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında Malta Dışişleri Bakanı Gerorge Vella ve Libya Dışişleri Bakanı Siyala ile ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault ile de Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

- Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Gerorge Vella

- Libya Dışişleri Bakanı Siyala

- Bakan Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault

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