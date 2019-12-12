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Ağrı'da Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında
Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzÇavuşoğlu, Fas'ta İİT?nin 50?nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldıenlenecek etkinliğe katıldı.
DIŞ HABERLER 12.12.2019, 15:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzÇavuşoğlu, Fas'ta İİT?nin 50?nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldıenlenecek etkinliğe katıldı.
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