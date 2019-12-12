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Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.
DIŞ HABERLER 12.12.2019, 20:36
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.
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