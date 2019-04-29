Irak () - Resmi temasları kapsamında Irak’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’deki Türkmen siyasilerle ve Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle görüştü.
Çavuşoğlu, Erbil’de Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve siyasilerle görüştü
Irak () - Resmi temasları kapsamında Irak’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’deki Türkmen siyasilerle ve Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle görüştü.
29 Nisan 2019 Pazartesi 12:54
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