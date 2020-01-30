Çavuşoğlu, Bulgaristan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gitti.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İlişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere komşumuz ve müttefikimiz Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dayız” ifadelerini kullandı.