Çavuşoğlu, Belarus’ta temaslarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus’un başkenti Minsk’te temaslarda bulunuyor.

Başkent Minsk’te bulunan Çavuşoğlu, Kahraman Şehir Anıtı’na çelenk koyma töreninden sonra Bağımsızlık Sarayı’nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko tarafından kabul edildi. Sonrasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, buradan yine mevkidaşı Makei ile birlikte heyetler arası görüşmeye geçti.