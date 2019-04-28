Çavuşoğlu, Bağdat'ta mevkidaşı El Hekim ile görüştü

Irak () – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed El Hekim ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed El Hekim ile bir araya geldi.
Irak () – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed El Hekim ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed El Hekim ile bir araya geldi.
28 Nisan 2019 Pazar 10:20
Irak () – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed El Hekim ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed El Hekim ile bir araya geldi.
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