Çavuşoğlu: Ateşkes ihlali devam ederse mutabakat çöker

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Suriye’de ateşkesin garantörleriyiz. Ateşkes ihlallerinin devam etmesi durumunda mutabakat çöker” dedi. New York’ta konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana’daki görüşmenin temelini BM Güvenlik Konseyi ve Cenevre görüşmelerinin oluşturacağını ifade etti.



“Astana görüşmeleri, Cenevre sürecinin yeniden başlaması için vesile olacak. Biz ve muhalefet samimiyiz. Temkinliyiz, gerçekçiyiz” diyen Çavuşoğlu, Ateşkesin devam etmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine değinerek, ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Kıbrıs’ta da Türkiye’nin garantörlüğünün önemine değinen Çavuşoğlu, “Kıbrıs Rum Kesimi’nin endişelerini de anlamak istiyoruz” dedi.



“Ateşkes İhlallerine Karşı Mutabıkız” Suriye’de ateşkes ihlallerini Rusya’yla birbirlerine anlık olarak paylaştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “biz ateşkesin garantörleriyiz. İhlallere karşı yaptırım uygulama konusunda mutabakat var” dedi.



Taraflara ateşkesin ihlal edilmesine karşın uygulanacak yaptırımların henüz netleşmediğini söyleyen Çavuşoğlu, ateşkes ihlallerinin devam etmesi durumunda mutabakatın çökebileceğini ifade etti.



“Guterres ile Suriye’deki Süreci Kapsamlı Olarak Değerlendirdik” Basın mensuplarına yaptığı açıklamada “BM Genel Sekreteri Guterres’le özellikle görüşmek için New York’a geldim, kendisiyle çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik, görüştüğü ilk dışişleri bakanı ben oldum. Suriye’deki süreci kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Ne yapıyoruz, Rusya’yla ne amaçlıyoruz, 45 binden fazla insanı Halep’ten nasıl kurtardık, daha sonraki anlaşmaları nasıl hazırladık ve Astana’da ne düşünüyoruz, BM’ye ne rol düşüyor, BM parametreleri, konseyin 22-54 no’lu ve 23-36 no’lu kararı, Cenevre bildirgesi, siyasi sürecin temelini oluşturuyor.



Sayın Genel Sekreter bu süreçte oynadığımız rol için teşekkürlerini iletti” dedi. NATO Müttefiklerine YPG Çıkışı Çavuşoğlu, YPG’ye destek verenlere tepkisini şu sözlerle aktardı: "YPG kamplarından teröristler canlı bomba olarak Türkiye'ye geliyor ve saldırılar gerçekleştiriyor. Son bir yıl içinde en az 4-5 tane saldırı var ve bu saldırıları gerçekleştiren teröristler YPG kamplarında eğitildi ve canlı bomba olarak Türkiye'ye geldi. Şimdi böyle bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi bizim için kabul edilemez. Teröre destek veren bir ülkenin müttefik olarak kabul edilmesi bile çok zor.



Şu anda NATO'da müttefikliğimiz var, böylesine bir ülkenin bir terör grubuna destek vermesi zaten söz konusu olamaz, olmamalı da. Kabul edilebilecek bir şey değil."



İdlib Ele Geçirilmeye Çalışılırsa Süreç Çöker Çavuşoğlu, Suriye hükumetinin İdlib'e operasyon planına ilişkin haberlerle alakalı soruya, "Siyasi çözüm mü istiyorsunuz? Askeri çözüm mü istiyorsunuz? Buna karar vermeniz gerekiyor" cevabını verdi. Çavuşoğlu ifadelerini şöyle sürdürdü:



"Esasen 10 gün önce varılan mutabakatta rejim de siyasi çözüm istediğini söyledi ve bir belgeye, mutabakata imza attı. Rusya da bunun garantörü oldu. Hem siyasi çözüm isteyip, Astana süreciyle ilgili, ateşkesle ilgili iki belgeyi imzalayacaksınız, hem de ondan sonra 'İdlib'i ele geçirmeye çalışacağız.' Bu olmaz. O zaman tüm süreç çöker. O zaman tekrar kaos başlar. Yine her iki tarafın da imzaladığı mutabakata göre hiçbir taraf diğerine karşı kazanım elde etmeye çalışmayacak. Yani toprak elde etmeye çalışmayacak. Herkes şu anda bulunduğu yerde kalacak. O nedenle İdlib veya başka bir yerde yine savaşı sürdürmek Suriye'yi kaosa götürür. Herkes o yüzden imzaladığı mutabakata sadık kalsın, sözünde dursun ki en iyi çözüm siyasi çözümdür. Bu yolda hep beraber ilerleyelim."