Suudi Arabistan () - İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri Konulu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Çavuşoğlu, Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı’na katıldı
Suudi Arabistan () - İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri Konulu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantıya...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
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