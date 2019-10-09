Çavuşoğlu: ABD bizi oyalayınca harekete geçtik

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu sürecin ABD’nin bizi bir oyalama süreci olduğunu görünce harekete geçtik" dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir’de mevkidaşı Sabri Bukadum ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeydoğusunda maalesef bir terör yapılanması var. Bu bize yönelik çok ciddi bir tehdit ve ABD'nin kendilerine verdiği silahları biz Türkiye'de yakalıyoruz, çünkü PKK ile buradaki yapılanmaların hiçbir farkı yok. Bu terör örgütü şu anda bulunduğu bölgedeki insanlara da büyük bir zulüm içinde ve 300 binden fazla Suriyeli Kürdü de kendilerini desteklemedikleri için sürgüne gönderdiler, Türkiye’de yaşıyorlar. Ama bu bölücü bir terör örgütüdür. Esas amacı Suriye'yi bölmektir ki biz Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü birlikte destekliyoruz" diye konuştu.

ABD'nin tutumuna da değinen Çavuşoğlu, "Tüm bu sebeplerden dolayı biz buraya bir harekâtı başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı Donald Trump buradan çekileceklerini ve burada bir güvenli bölgeyi de birlikte oluşturmak istediklerini söyleyince, ABD ile güvenli bölge konusunda bir müzakere başlattık. Bu sürecin sadece bizi bir oyalama, ABD’nin bizi bir oyalama süreci olduğunu görünce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump’a bizzat kendisi 'Artık sizinle müzakerelerimizde bir netice alamayacağız, siz bunlara destek vermeye devam ediyorsunuz dolayısıyla biz kendi başımıza bu harekâtı başlatacağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Bu, her şeyden önce bizim Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'ndan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekâtımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Yine uluslararası hukuk çerçevesinde gerek askerlerimiz gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak, BM dâhil ve ilgili ülkelere, Suriye dâhil bildirimlerde bulunacağız. Bu harekât bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekât olacak. Ayrıca Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi de mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Bu şekilde de Suriye'nin sınır bütünlüğüne de önemli bir katkıda bulunacağız."