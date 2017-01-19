Çavdar ekmeği Finlandiya’nın ulusal yiyeceği seçildi

Ersin Arslan / Helsinki, 19 Ocak () – Finlandiya’da 100. Kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde ‘çavdar ekmeği’ ülkenin ulusal yiyeceği seçildi. Yapılan ankete 50 bin Finlandiyalı katıldı. ‘Ulusal yiyecek’ anketinde finale kalanlar arasında Karelya Rostosu, Karelya Böreği, pizza, bezelye çorbası ve bir çeşit Paskalya tatlısı olan ‘memma’ da bulunuyordu. Yaklaşık 10 bin oy farkıyla Finlandiya’nın ulusal yiyeceği seçilen çavdar ekmeğine oy verenlerin çoğunluğunu 30 yaşın altındaki Finlandiyalılar oluştururken, 30 ile 60 yaş grubunda bulunanlar ise çoğunlukla Karelye Rostosu’na oy verdiler. Anket Finlandiya Yiyecek Kültür Vakfı, Tarımsal Üreticiler Federasyonu ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlendi.