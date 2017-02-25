Carl Bildt: Trump İsveç’e çamur atıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 25 Şubat () – ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile İsveç arasında devam eden ‘İsveç’te dün gece neler olduğunu gördünüz’ tartışması tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Trump’ın Cuma günü bir konuşmasında konuyu tekrardan gündeme taşıyarak ‘‘İsveç hakkındaki konuşmam nedeniyle bir çok eleştiri aldım. Ancak İsveçliler beni anlıyor’’ demesinin ardından İsveç eski başbakanlarından Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi Carl Bildt te tartışmaya Washington Post gazetesinde ‘’İsveç’te sığınmacılar hakkında gerçekler’’ başlığıyla yayımladığı bir makale ile devam etti. Carl Bildt bugün yayımlanan makalesinde ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ı İsveç’e çamur atmakla suçlayarak ‘bir hafta sonu golf turundan vaçgeçerek İsveç’e gelmeye’ davet etti. Carl Bild makalesinde, Balkan iç savaşından kaçan 100 binden fazla sığınmacıyı ülkeye kabul etmesi örneğini vererek, bunların bugün İsveç toplumuyla entegre olduklarını ve İsveç’e her alanda katkıda bulunduklarını belirtip ‘‘Başkan Trump’ın ABD’yi izole etmeye çalışırken ülkemize çamur atmasından üzgünüm’’ diye yazdı. Daha önce Twitter paylaşımında ‘‘Bu adam uyuşturucu mu çekiyor?’’ diye sorarak sert bir dille eleştiren Bildt bu sefer Trump’ı İsveç’e davet etti. Carl Bildt ‘‘Onun konuyla ilgili bilgisinin son derece kısıtlı olduğundan kuşkulanıyorum. Eğer sonuçlarının büyük bir karmaşaya neden olmayacağını bilsem, bir hafta sonu golf partisini feda edip bizim yanımıza gelip kendi gözleriyle görmesini isterdim.’’ dedi. NE OLMUŞTU? ABD Başkanı geçtiğimiz Cumartesi günü Florida’da bir açık hava toplantısında Brüksel, Paris ve Nice’teki terör saldırıları ile birlikte ‘korkutucu İsveç örneğini’’ de vererek ‘İsveç’te dün gece (Cuma) ne olduğunu gördünüz. Kim inanırdı buna’’ diyerek geçtiğimiz Cuma gecesi İsveç’te bir şeyler olduğunu ima etmişti. Bu konuşma üzerine İsveç ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama istemiş,İsveç Başbakanı da dahil bir çok kişi Trump’a sert tepki göstermişti.