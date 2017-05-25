Camankulov: “Türk dünyası, kendi kültürünü tanımalı”

Aynur Tattersall / Bişkek, 25 Mayıs, () -Kırgızistan Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Azamat Camankulov; "Türk dünyasının dünyaya tanıtılması çok önemli. Türk dünyası kendi kültürünü tanımalı” dedi.

Türk devletleri arasında iş birliğini, turizm alanında geliştirmek ve modern İpek Yolunu bir turizm destinasyonu olarak dünyaya tanıtmayı amaçlayan geleneksel İpek Yolu üzerindeki önemli noktaları kapsayan "Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi" projesinin tanıtım turu Kırgızistan’da tamamlandı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), tarafından hazırlanan ve 6 ülkeden 25 gazeteci ve tur operatörünün katıldığı tanıtım turu sonunda Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir basın toplantısı düzenlendi.

Aralarından Doğan Haber Ajansı Londra muhabiri Aynur Tattersall’ın da bulunduğu basın grubunda, İngiltere’den Tina Walsh, Belçika’dan Eli Hadzhieva, İspanya’dan Pınar Clara, İtalya’dan Martino Migli ve Alberto D'Argenzio, Hürriyet Gazetesi seyahat ekinden Ali Dağlar, Online turizm gazetesi Turizm Günlüğü’nden haber editörü Yaşar Çelik, Dünya Değişmeden turdan Tulga Özan, İran’dan Soolmaz Keyhanfar, Singapor’dan Nursyazwana Binte Anwar ve Tuck Yee Tan, Fransa’dan Henda Kefi, Kazakistan’dan Daniella Strygina, Almanya’dan Martin Lejeune ve Michael Gabernig, Polanya’dan Krzysztof Michniewicz, Malgorzata Gabriela Kocanda, Dariusz Supinski, Kazakistan’dan, Alexei Goncharov, Shokirbek Umarov, Oleg Belov, Azerbeycan’dan rehber Safarov Seymur, Amerika Birleşik Devletlerinden Finn Olaf Jones ve Avusturya’dan Siham Alawami de yer aldı.

“ESKİ GELENEKLERİ KEŞFEDİP YAŞAMA ŞANSI BULACAKLAR”

Başkent Bişkek’te bir otelde düzenlenen basın toplantısında, , tanıtım gezisi sonunda konuşan Kırgızistan Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Azamat Camankulov, basın mesubu ve tur operatörlerini Kırgızistan'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Türk dünyasının dünyaya tanıtılması çok önemli. Herkesi derin bir kültürü olan dağlar arasındaki Kırgızistan’ı keşfetmeye davet ediyoruz. Burada eski gelenekleri keşfetme va yaşama şansı bulacaksınız” dedi.

Toplantıda söz alan proje direktörü Pelin Musabay Baki de, tarihi İpek Yolu'nu çekici bir turizm bölgesi (destinasyonu) haline getirmek üzere, Türk Konseyi tarafından "Türk Konseyi-Modern İpek Yolu Ortak Tur Paket Projesi"nin 3 yıl önce tasarlanarak, geliştirildiğini bunun bir ekip çalışması olarak başarıyla tamamlandığını söyledi.

“GAZETECİLER UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI “

Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesinin tanıtımı amacıyla yapılan bu turunun amacına ulaştığını belirten Baki, tura katılan gazetecilerin unutulmaz anlar yaşadıklarını ve hepsinin tur sonunda beğenilerini dile getirdiklerini ifade etti. Üye Ülkelerin Cumhurbaşkanlıklarının, Başbakanlıklarının, Dışişleri Bakanlıklarının ve Turizmden Sorumlu Bakanlıklarının desteği ile düzenlenen turun Türkiye Cumhuriyeti Tanıtma Fonu tarafından desteklendiğini de belirten Baki, tanıtım gezilerinin ulaştırma ana sponsoru Türk Hava Yolları, Air Astana ve Azerbaycan havayolları ve Almati Intercontinental Otel teşekkür etti.

Baki , medya temsilcileri, blog yazarları, uzmanlar, tur operatörlerinin katıldığı tanıtım turunun İstanbul’dan başladığını sırasıyla Konya, Aksaray, Kapadokya, Kayseri, Gence, Şeki, Şamahı, Kobustan ve Bakü’ye oradan da Kazakistan ve Kırgızistan’a geçildiğini belirterek. Bu turun katılımcılar için unutulmaz bir deneyim olduğunu sözlerine ekledi.

Üye ülkelerin turizm potansiyellerini ortaya çıkarmak ve turizmi daha da güçlendirmek amacıyla hazırlanan tura turistler 2018 yılında Nevruz ayında bu katılmak üzere başvurabilecekler.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

-Basın toplantısından genel görüntü

-Kırgızistan Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Azamat Camankulov ve Türk Dili -Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Proje Direktörü Pelin Musabey Baki ile röportaj