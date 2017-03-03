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Calais Belediye Başkanı sığınmacılara gıda yardımı yasaklandı

Ersin Arslan / Stockholm, 3 Mart () – Fransa’nın Calais kenti Belediye Başkanı Natacha Bouchart liman bölgesinde barınan sığınmacılara çeşitli yardım kurumlarının yaptığı gıda yardımlarını yasakladı. The Guardian gazetesinin...

Calais Belediye Başkanı sığınmacılara gıda yardımı yasaklandı

Ersin Arslan / Stockholm, 3 Mart () – Fransa’nın Calais kenti Belediye Başkanı Natacha Bouchart liman bölgesinde barınan sığınmacılara çeşitli yardım kurumlarının yaptığı gıda yardımlarını yasakladı.

The Guardian gazetesinin duyurduğu habere göre Natacha Bouchart gıda yardımı yasağı ile, 2016 yılı Ekim ayında yıkımına başlanarak dağıtılan Calais Sığınmacı Kampı’nın yerine oluşmaya başlayan yeni bir kampın önlenmesini amaçladığının söyledi.

Merkez sağdaki Les Républicains partisinden olan Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart ‘‘yiyeceklerin sığınmacılara dağıtılmasını önleme politikasını’’ uygulayacağını belirtti.

Sığınmacılara yiyecek dağıtımı kısıtlaması ile ilgili hukuki belgelerin de Perşembe gününden beri liman bölgesinde kamp civarında asıldığı belirtiliyor.

Belediye Başkanı’nın 2 Mart kararnamesinde ‘‘eski kamp alanı çevresinde sığınmacılara yemek dağıtan sürekli, kalıcı ve çok sayıda kişinin varlığı bölgede barışa ve güvenliğe tehdit oluşturmaktadır’’ denildi.

Dört aydır sığınmacılara yardım kuruluşlarından birinde çalışan Sarah Arrom şehir dışında otoyol kenarında barınan 30 dolayında çocuk sığınmacıya gıda dağıtan gönüllülerin Perşembe günü göz yaşartıcı bomba atılarak polis tarafından engellendiğini söyledi.

Sarah Arrom ‘‘Gıda dağıtımını ,insanların bölgede uyumalarını engellemek istiyorlar. Daha önce yemek dağıtımı yaptığımızda hiç bir zaman göz yaşartıcı bomba kullanılmamıştı.’’ dedi.

Fransa ile İngiltere arasındaki Dover Kanalı kıyısında bulunan Calais kentinde, liman bölgesinde sığınmacıların ilkel koşullarda yaşadığı ‘Calais Ormanı’ diye de anılan kampta kalan sığınmacılar kampı İngiltere’ye geçiş merkezi olarak kullanıyorlardı. Kamp 2016 yılı Ekim ayında zorla boşaltılarak yıkılmıştı.

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