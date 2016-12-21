Büyükelçinin katili birkaç gün önce sergide keşif yapmış

Görüntü Dökümü:
-Büyükelçi'nin katili sergi koridorunda
-Güvenlik kamerası görüntüsü
-TV KAYDI///
Rusya'da yayın yapan REN TV Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın cinayeti işlemeden önce olay mahalline gelip keşif yaptığını gösteren görüntüleri yayınladı. Görüntü Dökümü: -Büyükelçi'nin...
21 Aralık 2016 Çarşamba 19:42
Görüntü Dökümü:
-Büyükelçi'nin katili sergi koridorunda
-Güvenlik kamerası görüntüsü
-TV KAYDI///
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