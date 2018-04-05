Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

Büyükelçilik önündeki kavgaya karışan iki Türk'ün cezaları belli oldu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Nisan ()  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği binası önündeki kavgaya karışan Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'a mahkeme 12'şer ay ve 1 gün hapis...

Büyükelçilik önündeki kavgaya karışan iki Türk'ün cezaları belli oldu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Nisan ()
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği binası önündeki kavgaya karışan Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'a mahkeme 12'şer ay ve 1 gün hapis cezası verdi.

Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize yol açan kavga sonrasında açılan davanın iki tutuklu sanığı Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım, suçlarını kabul etmişti. Sanıklar, ABD'de ağır ceza gerektiren nitelikte, insanlara karşı şiddet kullanma girişimiyle suçlanıyordu. 

Kavga olayı ile ilgili olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyareti öncesi, Amerikalı savcılar, hakkında dava açılan 15 korumadan 11'i hakkındaki suçlamaları geri çekmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314