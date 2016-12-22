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Büyükelçi suikastı, Türkiye turlarına talebi azaltmadı

Moskova, 22 Aralık, () - Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesinin ardından Rus turistlerin Türkiye turlarına talebinde azalma gözlemlenmediğini...

Büyükelçi suikastı, Türkiye turlarına talebi azaltmadı

Moskova, 22 Aralık, () - Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesinin ardından Rus turistlerin Türkiye turlarına talebinde azalma gözlemlenmediğini bildirdi.

Lomidze, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Terör saldırılarının Türkiye turlarına talebi etkileme konusu hala aktüel. Ankara’da yaşanan trajedinin ardından son birkaç gün içerisinde taleplerde ciddi değişiklik yaşanmadı. Yeni yıl tatili ve daha sonraki tarihlerde rezervasyon eğiliminde düşüş gözlemlenmiyor. Satın alınan turlardan da vazgeçilmedi” dedi.

Lomidze piyasadaki durumun, terör saldırısının Türkiye turlarını etkilemediğini gösterdiğini belirterek, “Analistler rezervasyonlardaki yavaşlamanın tüm Aralık ayında gözlemleneceğini düşünüyorlar. Rus turistlerin talep gösterdiği bölgelerde terör saldırısı yaşanmadı, Ankara ise hiçbir zaman turistik merkez olmadı” dedi.

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