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Büyükelçi Özoral: Azerbaycan'da FETÖ'nün belini kırdık

Ali Kan / Bakü () - Azerbaycan’ının Türkiye Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan’da terör örgütü FETÖ yapılanmasının belini kırdıklarını belirterek, "Azerbaycan Hükümeti FETÖ ile mücadele bizlere çok büyük destek verdi" dedi. Türkiye...

Büyükelçi Özoral: Azerbaycan'da FETÖ'nün belini kırdık

Ali Kan / Bakü () - Azerbaycan’ının Türkiye Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan’da terör örgütü FETÖ yapılanmasının belini kırdıklarını belirterek, "Azerbaycan Hükümeti FETÖ ile mücadele bizlere çok büyük destek verdi" dedi.
Türkiye Büyükelçiliği’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükelçi Özoral, Azerbaycan’daki FETÖ yapılanması ile mücadele kapsamında, yurtdışında FETÖ yapılanmasının kurmuş olduğu işadamları derneklerinin kapatılması ya da yenilenmesi yoluna gidildiğini vurguladı.
FETÖ ile mücadele kapsamında ilgili Azerbaycan makamlarından işbirliği gördüklerini belirten Özoral, "Azerbaycan halkına ve başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, FETÖ ile mücadele konusunda bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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