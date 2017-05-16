Büyükelçi Kılıç, ABD'de Erdoğan için toplanan kalabalığa hitap etti

Nafiz ALBAYRAK / WASHİNGTON,() - ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için başkent ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı Blair House'da dinlenmeye başladı. Geceyi, ön duvarına Türk Bayrağı çekilen Blair House'da geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin Salı günü Türkiye saati ile 19.00'da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için kalacağı otelin yan sokağında toplanan kalabalığa Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, hitap etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen kalabalığa Erdoğan'ın selamlarını ileten Büyükelçi Kılıç, Erdoğan'ın Çin'den 14 saat yolculuğun ardından ABD'ye geldiğine değindi. Serdar Kılıç, '"Cumhurbaşkanımız, ABD ile 12 saat zaman farkı olan bir ülkeden, 14 saat yolculuğun ardından buraya geldiği için, maalesef buraya gelip sizlere merhaba diyemediler, selamlarını gönderdiler. Zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

ABD'de birlik ve dayanışmayı özellikle bu dönemde sergilemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız gelirken sizin ellerinizde bayraklarla bugün burada olmanız, Türkiye'ye olan sevdanızı, Türkiye'nin seçilmiş hükümetine desteğinizi, özellikle 15 Temmuz'da yaşadığımız o hain darbe sonrasında, çok önemli. Ben onun için hepinize tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi Başkanı Avukat Günay Övünç de burada yaptığı konuşmada, "Beyaz Saray'da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hoş geldiniz demek için buraya geldik. Ayrıca yarın yapılacak toplantıları da destekleyeceğiz. Türkiye'nin demokrasisine saygı gösteriyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü olmasını istiyoruz" dedi.

Komitenin ABD'de yaşayan Türkleri geniş bir yelpaze altında topladığına değinen Övünç, siyasi parti çizgilerinin üstüne geçerek milli bir duruş sergilediklerini belirtti. Övünç, "Yarın da Türk-Amerikan ilişkilerini desteklemek için Beyaz Saray'ın önündeyiz. Karşımızda Ermeniler, PKK'lılar, FETÖ'cüler ve aşırı sağcı Rumlar olacak. Hiç önemli değil, onlar negatif düşünen insanlar, biz pozitif düşünen insanlarız" dedi.