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Büyükelçi Hasan Ulusoy'a, Bulgaristan'dan 'Üstün Hizmet Nişanı'

SOFYA(Bulgaristan),()- BULGARİSTAN'ın Sofya Büyükelçiliği'nden Brüksel Büyükelçisi olarak atanan Dr. Hasan Ulusoy'a Bulgaristan Devleti Üstün Hizmet Nişanı verildi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi olarak 2 yıl görev yaptıktan sonra...

DIŞ HABERLER 23.12.2019, 17:14
Büyükelçi Hasan Ulusoy'a, Bulgaristan'dan 'Üstün Hizmet Nişanı'

SOFYA(Bulgaristan),()- BULGARİSTAN'ın Sofya Büyükelçiliği'nden Brüksel Büyükelçisi olarak atanan Dr. Hasan Ulusoy'a Bulgaristan Devleti Üstün Hizmet Nişanı verildi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi olarak 2 yıl görev yaptıktan sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e Büyükelçi olarak atanan Hasan Ulusoy'a, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından birçok yabancı ülke büyükelçisinin de hazır bulunduğu törenle Bulgaristan Üstün Hizmet Nişanı verildi.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgar-Türk ilişkileri ve işbirliğine sağladığı büyük katkılardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Ulusoy'a birinci derece 'Madara Atlısı' nişanını sundu. Radev, yaptığı konuşmada dinamik, ticari ve ekonomik işbirliği ve iki ülke arasındaki ticarette istikrarlı artışı, yatırımlar, enerji ve güzergah ile kaynakların çeşitlendirilmesi alanında yürütülen başarılı işbirliğini olduğunu belirtti. Radev, nişanın Büyükelçi Ulusoy'un ikili ilişkilerin gelişmesi ve siyasi, ekonomik ile kültürel ilişkilerin derinleşmesine olan katkılarından dolayı verildiğini söyledi.
Kendisi ve ailesinin ikinci ev gibi gördükleri Bulgaristan'ın kalplerinde çok özel bir anı olarak kalacağını belirten Büyükelçi Hasan Ulusoy, devlet nişanını iki dost ve müttefik komşu ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir göstergesi olarak kabul ettiğini ifade etti. Ulusoy, görev süresinde iki ülke devlet makamları arasında her kademe ve alanda toplam 120 karşılıklı ziyaret ve temas gerçekleştiğini, bunun ikili ilişkilerde bu kadar sürede bir rekor sayı olduğunu vurguladı. 
Büyükelçi Ulusoy'a daha sonra da Bulgaristan Baş Müftüsü  Mustafa Hacı tarafından, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi ve Müslüman Türk toplumunun refahı için üstün gayret ve hizmetlerde bulundukları için Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Baş Müftülüğü adına şükran beratı takdim edildi.
Büyükelçi Hasan Ulusoy, ’ya yaptığı açıklamada, "İki yıl içerisinde gerçekten ülkeler arasında 120'yi aşkın temaslar ve ziyaretler oldu. Büyükelçilik olarak sadece Sofya'da 30'dan fazla kültür sanat etkinlikleri yaptık. Amacımız, iki ülke halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirmekti, birlikte yaşama kültürünü daha da ileri götürmekti. Tabiatıyla bunları yaparken iki ülke arasında gerçek bir dostluk köprüsü olarak büyük rol oynayan soydaşlarımızı da vurgulamak gerekir. Onların varlığı bize her zaman moral oldu, destek oldu. Bu takdir de benim için çok gurur verici bir şey. Belçika da bildiğiniz gibi müttefik ve dostumuz bir ülke. Amacımız her yerde olduğu gibi ilişkileri geliştirmek. Ekonomi, turizm  ve enerjiyi ön plana çıkarıyoruz. Bunlar halkların bir birine katkıda bulunuyor. Eminim orada da böyle fırsatlar bulacağım. AB'ye üyelik hedeflerimizde her zaman Belçika'da da, diğer müttefik ülkelerde de en öne çıkan konulardandır ve elimden geldiği kadar Türkiye'nin AB üyeliği için yapmış olduğu ilerlemeleri ve ikili ilişkileri nasıl gelişeceğini vurgulamaya devam edeceğim" dedi.

 

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