Büyükelçi Güldere: Türkiye ile Ukrayna arasında büyük bir potansiyel var

Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yılsonuna doğru Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı için Ukrayna’ya gideceğini bildirdi.



Büyükelçi Güldere, Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nin (TUİD), görev süresi dolan Kiev Ticaret Müşaviri Haydar Koçak için Kiev’de düzenlediği veda yemeğine katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin kısa süre önce yaptığı Türkiye ziyaretinin verimli geçtiğini belirten Güldere, “Bu ziyaretle iyi bir başlangıç yapıldı. Türkiye ile Ukrayna arasında büyük bir potansiyel olduğu konusunda herkes hemfikir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Toplantısına katılmak üzere yılsonuna doğru Ukrayna’ya resmi ziyarette bulunacağını belirten Güldere, “Bu zamana kadar geçecek süre zarfında bizleri yoğun bir mesai bekliyor” diye konuştu.



Görev süresi dolan Kiev Ticaret Müşaviri Haydar Koçak’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Büyükelçi, “Haydar Bey bize üstüne inşa edebileceğimiz çok sağlam bir temel bırakıyor. Kendisi yine aynı pozitif enerjiyle Ukrayna-Türkiye ilişkilerine katkı sunmaya devam edecek” dedi. Türk Ukrayna İşadamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan da Haydar Koçak’a dernek adına teşekkürlerini sunarak, “Haydar Bey Ukrayna’da 20-25 yıldır hiçbir ticaret müşavirimizin gitmediği bölgeleri dahi ziyaret etti. Kendisine 24 saat ulaşabiliyorduk. Haydar Bey’in bizde çok özel bir yeri var. Bahtının ve yolunun açık olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim” diye konuştu.



Daha sonra söz alan Haydar Koçak ise, “Ukrayna’da görev yaptığım süre boyunca derneklerimizle sürekli bir arada olduk. Kamu ve özel sektörün birlikteliğini sağlamaya çalıştık. Gerçekten çok güzel iş birlikleri oldu. Ukrayna’daki iki Türk derneğimize de eşit mesafede yaklaştık. İş insanlarımızın taleplerini bekletmeden karşılamaya çalıştık” ifadelerinde bulundu.