Büyük servet sahiplerinin ortak özelliği negatif insanlardan uzak durmaları

Aynur Tattersall / Londra, 6 ŞUBAT () - Dünya zenginleri üzerinde yapılan bir araştırma milyon dolarlık servete sahip olanların en büyük ortak özelliklerinin negatif insanlardan uzak durmaları olduğunu ortaya koydu. İngiliz The Independet gazetesi, ünlü araştırmacı ve yazar Thomas C. Corley’in, 5 yıl boyunca zengin insanların alışkanlıkları üzerine yaptığı araştırmanın sonucunu yazdı. Gazete, Corley’in araştırmasının milyon dolarlık servete sahip olan zenginlerin negatif düşünen insanlardan uzak durduğunu gösterdiğini ifade etti. Corley’in araştırmasında arkadaşlıkların düşünüldüğünden çok daha fazla önem taşıdığına dikkati çekildiğini ifade eden gazete, arkadaşlıkların kişilerin net varlığı üzerinde önemli rol oynadığının vurgulandığını belirtti. Corley’in “Alışkanlıklarını Değiştirtir, Hayatını Değiştir” adlı kitabında miras kalarak değil kendi çabalarıyla milyoner olmuş kişilerin özellikle kimlerle arkadaşlık yaptıkları konusunda çok dikkatli olduklarını ifade ettiğini hatırlatan gazete, Corley’in, zenginlerin daima kendilerine hedef koyan, coşkulu, iyimser ve herşeye pozitif yaklaşan ve pozitif düşünen kişilerle birlikte olmaya çaba gösterdiklerine dikkati çektiğini yazdı. Corbey’in “Çoğunlukla ilişkili olduğunuz kişiler kadar başarılı olursunuz” sözlerine yer veren gazete, ayrıca Corley’in, araştırmasında yer alan zenginlerin yüzde 86’sının diğer başarılı ve başarı odaklı kişilerle vakit geçirdiklerine dikkati çekti. Yazıda varlıklı kişilerin negatif insanlarla diyloglarını mümkün olduğu kadar sınırladıkları ve uzun soluklu başarının ancak pozitif zihinsel bakış açısı ile mümkün olabileceği vurgulandı.