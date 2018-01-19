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Büyük Mekong bölgesinde 115 yeni tür keşfedildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Ocak () - Kamboçya, Laos, Myanmar ve Vietnam’ı kapsayan Büyük Mekong bölgesinde 2016 yılında 115 yeni tür keşfedildi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayınlanan “Daha İlginç Türler” raporunda...

Büyük Mekong bölgesinde 115 yeni tür keşfedildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Ocak () - Kamboçya, Laos, Myanmar ve Vietnam’ı kapsayan Büyük Mekong bölgesinde 2016 yılında 115 yeni tür keşfedildi.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayınlanan “Daha İlginç Türler” raporunda yer alan yeni türler arasında amfibik, sürüngen ve memeli hayvanlara ait alt türler bulunuyor.
Vietman’da keşfedilen Timsah Kertenkelesi adı verilen tür ise, ilkokul çağındaki çocuklara canlı türlerini korumanın önemli olduğunu anlatan çizgi karakter “Shini”ye model oldu.
Yeni keşfedilen türler arasında, nal yarasası, vietnam timsah kertenkelesi, salyangoz yiyen kaplumbağa, canlı renkli kurbağa, iki ayrı tür köstebek, ve bir çopra balığı türü bulunuyor
Son 20 yılda 2,500 farklı türün keşfedildiği Büyük Mekong’u korumak için çalışan WWF, biyoçeşitlilik ve doğal tabiatın korunmasının önemine dikkat çekti.

(Fotoğraflı)

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