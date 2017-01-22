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Bütçe açığı, petrol fiyatlarına bağlı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2017 yılında petrol fiyatlarının varil başı 50 dolar olması halinde Rusya bütçesi açığının yüzde 2 olabileceğini açıkladı. Tahminlerinin mevcut ruble kuruna...

Bütçe açığı, petrol fiyatlarına bağlı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2017 yılında petrol fiyatlarının varil başı 50 dolar olması halinde Rusya bütçesi açığının yüzde 2 olabileceğini açıkladı.

Tahminlerinin mevcut ruble kuruna bağlı olduğuna dikkati çeken Siluanov, “Petrol fiyatlarının varil başı 50 dolar düzeyinde olması halinde bütçeye 1 trilyon ruble ek gelir olarak yatırılacak. Dolayısıyla olası bütçe açığı GSYH’nin yüzde 3.2’si değil, yüzde 2’si olacak“ şeklinde konuştu.

Ocak ayının başından bu yana dolar kuru 60 rublenin altında seyrediyor.

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