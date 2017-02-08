Bulgaristan Türkiye'ye elektrik ihracatı yasağını kaldırdı

Ersin Arslan / Stockholm, 8 Şubat () - Türkiye'nin de ithalat yaptığı ülkeler arasında bulunan Bulgaristan, hava koşullarının düzelmesiyle elektrik enerjisi ihracat yasağını kaldırdı.

Bulgaristan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, enerji ihracatının 9 Şubat Perşembe günü saat 01:00 (TSİ 02:00) itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, enerji sistemi rezervlerinin yeterli düzeye yükselmesine bağlı olarak enerji talebinde olası artışı karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Bulgaristan, aşırı soğukların neden olduğu olumsuz hava koşullarına bağlı olarak iç talebin olağanüstü yükselmesi üzerine, 13 Ocak'tan itibaren Türkiye, Makedonya, Yunanistan ve Sırbistan'a yaptığı elektrik enerjisi ihracatını durdurmuştu.