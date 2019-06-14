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Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi eseri iade etti 

Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),() - Bulgaristan, 2016 yılında Türkiye'den kaçırılan, Roma ve Bizans dönemlerine ait 62 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti. Edirne'den Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2016 yılında Bulgaristan'a çıkış...

Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi eseri iade etti 

Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),() - Bulgaristan, 2016 yılında Türkiye'den kaçırılan, Roma ve Bizans dönemlerine ait 62 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti.

Edirne'den Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2016 yılında Bulgaristan'a çıkış yapan bir Türk vatandaşının aracında Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapılan aramalarda gümüş ve bronz sikkeler, İoan II Komnin'in altın sikkesi, 1 adet Heraclius'un sikkesi, Kyos şehrinin gümüş hemidrahması, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 62 parça tarihi eser ele geçirilmiş; bunlar Bulgaristan Milli Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmişti.

Bulgaristan Kültür Bakanlığı'nın girişimiyle eserler Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a teslim edildi. Sofya'da 15'inci asırdan kalan bir camii olan ve Milli Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan binada düzenlenen törende, iki ülke arasındaki kurumların tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede ve işbirliğinde çok iyi çalıştığına dikkat çekildi. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz,  Bulgar makamlarıyla çok çalıştıklarını belirterek, "Şu anda 63 eserimizi teslim aldık ve tam kökenini ve nereden kaçırılmış olduklarını tespit etmiş olacağız. Burada bizim için en önemli olanı iki ülkenin hem uluslararası anlaşmalara, hem de kendi arasındaki 2012 tarihli anlaşmaya uygun olarak eserlerin orijinal köken ülkesine dönmesi konusunda gösterdiği işbirliği ve iyi niyettir. 1970 yılında UNESCO'nun hem Türkiye'nin hem Bulgaristan'ın imza attığı sözleşme var. Biz de o sözleşme gereği iki ülke arasında 2012 yılında karşılıklı eserlerin iade edilmesi, kaçakçılığın önlenmesi konusunda bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bugün aldığımız 63 eser de sınırda yakalanmıştı. Şu an da Bulgaristan makamlarından talep ettiğimiz eserlerimiz hala mevcut. Onların da idari işlemlerinin tamamlanarak, Türkiye'ye iadesi konusunda Bulgar Kültür Bakanlığı'nın desteklerini bekliyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, Türkiye'nin de geçen yıl kaçakçılık vakasında yakalanan tarihi eserleri Bulgaristan'a iade ettiğini, bu etapta Sofya'nın başka iade talebi bulunmadığını kaydetti.

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