Bulgaristan tarım bakanı istifa etti

Sevda DÜKKANCI/SOFYA (Bulgaristan),()-BULGARİSTAN Tarım Bakanı Rumen Porojanov bugün istifa etti. Başbakan Boyko Borisov'un, Porojanov'ın istifasını kabul ettiği bildirildi.

Bulgaristan Tarım Bakanı Rumen Porojanov’un 2011- 2013 döneminde Devlet Tarım Fonu Müdürlüğü görevinde AB fon kaynaklarını kötüye kullanma skandallarına adı karışmasıyla 'savcılığın işine engel olma' gerekçesiyle görevinden istifa ettiği bildirildi.



Rumen Porojanov, 2019 yılı başında ülkenin en büyük alkol üreticilerinden Minyu Staykov’un Avrupa fonlarından kaynakları kötüye kullanmasına yardım ettiği suçlamasıyla savcılığa çıkarılmıştı. Staykov’un 'AB bağcılık ve kırsal kesimleri geliştirme programı'ndan Porojanov’un yardımıyla milyonlarca euro zimmetine geçirdiği iddia edildi. İşadamı 7 Mayıs’ta tutuklandı, Rumen Porojanov ise Tarım Fonu Müdürü sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağırıldı. 3 Mayıs’ta Bulgaristan’da AB tarım ve kırsal kesimleri kalkındırma fon programından kaynaklarla 'konuk evi' skandalı patlak verdi. AB’nin bu programından paralar alıp, 'konuk evi' adı altında şahsi evler kurulduğu ortay açıktı. Savcılık bu skandalla ilgili de Porojanov aleyhinde soruşturma açtı.

Savcılık, 2007- 2014 döneminde AB Kırsal Kesimleri Kalkındırma Programı kaynaklarıyla 746 konuk evi kurulduğunu bildirdi. 2 Mayıs 2019’a kadar tarım fonu bu konuk evlerinin yüzde 18’ini kontrol edilip, ihlal tespitlerinde programa 5 milyon euro'nun iadesi kararlaştırıldı. 32 konuk evinin sahipleri, kaynaklarının tamamını programa iade ederken, böyle bir projenin 200 bin euro'ya kadar finansman hakkı olduğunu, ortalama 135 biner euro Avrupa kaynağı kullanıldığı açıklandı.

Boyko Borisov’un bu hükümetinde önce, Sağlık Bakanı Prof. Nikolay Petrov, Harp Tıp Akademisi Müdürü iken damadının şirketi ile 800 bin euro değerinde sözleşme imzaladığı suçlamasıyla, bakan koltuğunda istifa etmişti. 2018 Ağustos ayında Svoge şehrinde 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasından sonra Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, İçişleri Bakanı Valentin Radev ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Nikolay Nankov olmak üzere, üç bakan istifa etti. 2019 yılı başında yönetim, piyasa değerinden ucuz daireler skandalıyla sarsıldı. Ülkede emlak piyasasında en lüks apartmanları yaptığı bilinen büyük bir firmadan çok ucuz fiyata konut sahibi oldukları suçlamasıyla Adalet Bakanı Tsetska Tsaçeva, Spor Bakanı Yardımcısı Vanya Koleva ve Enerji Bakanı Yardımcısı Krasimir Parvanov da istifasını sundu. Yönetimdeki GERB Partisinin Parlamento Grubu Başkanı Tsvetan Tsvetanov da meclisteki bu önemli görevinden çekildi.

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