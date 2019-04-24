Bulgaristan'ın ilk Balkan kütüphanesi açıldı

Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),()-BULGARİSTAN'da kapsamlı Türkçe yayınların bulunduğu Balkan Kütüphanesi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mestanlı'da açıldı.

Bulgaristan'da Türkiye'nin de destek verdiği ilk Balkan Kütüphanesi, ülkede Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mestanlı kentinde açıldı. İş insanı Fuat Güven'in maddi desteğiyle Yeni Hayat Kültür Merkezi'nde açılan kütüphane Güven'in dedesi İlyas Hoca'nın adına kuruldu.



Türkçe, Bulgarca, Yunanca olmak üzere 30 bin kitabın bulunduğu kütüphane, roman, şiir ve edebiyat kitaplarından felsefe ve bilim kitaplarına kadar geniş bir yelpazede seçenek sunuyor. Türkçe kitapların büyük kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilirken, bir kısmı da Balkan Kültür Vakfı, Türkiye'deki yayın evlerinden sağladı.

Modern okuma salonu, bilgisayar ve kafesi bulunan kütüphanenin açılışını Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan, Türkiye'nin Sofya Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cemal Tekkanat ile Balkan Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kot yaptı. 300'den fazla konuğun katıldığı açılışta, çocuklar gösteriler yaptı.

Sofya Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cemal Tekkanat, Türkiye olarak bu projeyi desteklediklerini belirterek, "Burası Bulgaristan'da açılan en kapsamlı Türkçe yayınlar sunan kütüphane oldu. Şehirde bulunan İmam Hatip Lisesi'nde 1500'e yakın öğrenci okuyor. Onların Türkçe edebiyat ve eğitim kitapları eksikliğini bu kütüphane giderecek. Bu kütüphanenin tam burada açılmasına biz de Türkiye Kültür ve Turizm Müşavirliği olarak destek verdik. Kültür Bakanlığı'nın son üç yılda Bulgaristan'da Kitap Fuarları için bize sağladığı kitapları biz kütüphaneye bağışladık. İmam Hatip Lisesi'nde bazı Müslüman çocuklar Türkçe bilmiyor, bazı çocuklar ise Türk soydaş olmasına rağmen, Türkçeyi çok iyi derecede konuşamıyor. O açıdan modern bir ortamda çağdaş ve klasik yazarlardan Türkçe kitaplar onlara yardımcı olacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI



