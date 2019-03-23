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Bulgaristan'da Adalet Bakanı istifa etti

BULGARİSTAN'da Adalet Bakanı Tzetzka Tzaöeva ile Spor Bakan Yardımcısı Vanya Koleva, 'Sofya'daki lüks bir siteden ucuza daire aldıkları' iddiaları üzerine istifa etti. Bulgaristan'da Devlet Yolsuzlukla Mücadele ve Yasadışı Mal Varlığına...

Bulgaristan'da Adalet Bakanı istifa etti
BULGARİSTAN'da Adalet Bakanı Tzetzka Tzaöeva ile Spor Bakan Yardımcısı Vanya Koleva, 'Sofya'daki lüks bir siteden ucuza daire aldıkları' iddiaları üzerine istifa etti.

Bulgaristan'da Devlet Yolsuzlukla Mücadele ve Yasadışı Mal Varlığına El Koyma Komisyonu, Adalet Bakanı Tzetzka Tzaöeva,  iktidardaki GERB Partisi Parlamento Grubu Başkanı Tzvtan Tzvetanov, Spor Bakan Yardımcısı Vanya Koleva ile yine iktidardaki GERB Partisi Milletvekili Vejdi Raşidov'un Sofya'da lüks bir siteden maliyetinin çok altında daireler satın almasıyla ilgili soruşturmasında adı geçen siyasetçilerin piyasa değerinin altında fiyata daireler aldıklarını açıkladı.

Komisyon soruşturmasını sürdürürken, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Brüksel'den olay üzerine açıklama yaparak, "Yarın gelince tarafların ifadelerini alacağım ve suçlu varsa cezalarını da vereceğim" dedi. Gelişmeler üzerine Başbakan Borisov ile görüşen Adalet Bakanı Tzetzka Tzaçeva, istifa ettiğini açıkladı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Vanya Koleva, basına yaptığı açıklamada, "Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un talebi üzerine istifamı sunuyorum" diyerek istifa etti.

Komisyonun aldığı kararda isimleri geçen ABD'de bulunan GERB Parlamento Grubu Başkanı Tzvtan Tzvetanov ile GERB Milletvekili Vejdi Raşidov ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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