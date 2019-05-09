Bulgaristan'da 3 yavru ayı hayatta kalma eğitiminden sonra doğayı bırakıldı

Sevda DÜKKANCI / SOFYA (Bulgaristan),() - BULGARİSTAN'da geçen yıl bulanan 3 yavru ayıya, özgür yaşamda hayatta kalma eğitimi verildikten sonra, ayılar doğal yaşama bırakıldı.

Bulgaristan'da geçen yıl Rodop Dağları'nda bir baraj yakınında terk edilmiş 3 yavru ayı bulundu. Bulunduklarında 3 aylık oldukları tahmin edilen ve Radostina, Mitko ve Yonas adı verilen yavru ayılar Çevre ve Sular Bakanlığı ile Dört Pati Hayvanları Koruma Vakfı tarafından koruma altına alındı. Bulgaristan'da bir ay kadar bakılan 3 yavru ayı daha sonra Yunanistan'da özgür yaşamda hayatta kalma eğitimi almak üzere Yunanistan'daki Arkturos merkezine gönderildi. Uzmanların, merkezde bir yıl serbest yaşama adaptasyon eğitimi verdikleri ayıların, doğal yaşama bırakılmaları için gerekli yaşa eriştiklerine kararı vermesi üzerine yavru ayılar, getirildikleri Bulgaristan'da Balkan SİT Doğa Park alanında doğaya bırakıldı.

Dört Pati Hayvanları Koruma Vakfı sözcüsü Yavor Geçev, minik ayıların özgürlüğü yolunda çok çalıştıklarını belirterek, "Radostina, Mitko ve Yonas'ın kurtarılması ve doğaya serbest bırakılması yönünden bir yıldan beri çok çaba gösterdik. Kafeslerini açtığımızda onlar koşmaya başladı, hayatta kalmaya başaracaklarını biliyoruz. Onların yeri doğa. Doğaya bırakıldıkları yer onlar için çok uygun. Orman var, su var, yiyecek bulmakta zorlanmayacaklar, ayrıca burada vahşi hayvan da yok. Bu misyon başarılı olur. Doğada yaşamaya ayak uyduracaklarını umuyoruz" dedi.

Doğaya bırakılan Radostina, Mitko ve Yonas adlı ayıların 24 saat takip edilmeleri ve gerektiğinde acil müdahale edilmeleri için boyunlarına GPS'li tasma takıldı. Ayıların yaşamı bundan sonra özel çip ve GPS sayesinde yakından izlenecek.

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