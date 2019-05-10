Bulgaristan Başmüftüsü Haci: Herkes dinine dönmeye başladı

Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),() - BULGARİSTAN Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, komünist rejimde dinden uzaklaştırıldıklarını belirterek, "Bu Ramazan-ı Şerif çok coşkulu başladı. Gençler camilere girdiler, teravih namazlarına katıldılar" dedi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Sofya'da verdiği iftarda, ülkede Müslümanlara yönelik çalışmaları anlattı. Ülkedeki komünizm döneminde uzun yıllar dindin uzaklaştırıldıklarını söyleyen Haci, "Bu Ramazan-i Şerif çok coşkulu başladı. Bir taraftan gençler camilere girdiler, teravih namazlarına katıldılar. Bunun yanı sıra, oruç tutmak suretiyle gençlerin ibadetlerinde daha aktif olduklarını görüyoruz. Umuyoruz ki bundan sonra gençler ibadetlerine daha da çok bağlı olacak. Çünkü gerek Bulgaristan'da, gerek dünyada insanlar dinsiz bir hayat sürdürmenin mümkün olmadığını anladılar. Bu sebepten dolayı herkes dinine dönmeye başladı. Çocuklar camiye gidiyorlar, Kur'an-ı Kerim kurslarına katılıyorlar" dedi.

Başmüftü Haci, müftülük olarak Ramazan ayında eğitim kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlara sesleniyorum. Herkes elinden geldiği kadar bu kampanyaya yardım eli uzatsın, Canab-ı Hak ibadetlerimizi, oruçlarımızı, namazımızı kabul etsin inşallah" dedi.

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