Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan 'Demir Kilise' teşekkürü

Sevda DÜKKANCI / SOFYA (Bulgaristan),() - BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, İstanbul'daki Sveti Stefan Demir Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarını yürüten mimar Fikriye Bulunmaz'ı kabul ederek, teşekkür etti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İstanbul'da restore edilerek 7 Ocak 2018'de açılan ve 'Demir Kilise' olarak bilinen Sveti Stefan Kilise'nin restorasyon çalışmalarını yürüten mimar Fikriye Bulunmaz'ı, başkent Sofya'da kabul etti.



Demir Kilise'nin restorasyonunda çalışan tüm ekibe katkılarından dolayı teşekkür eden Borisov, "Kilise günümüzde hizmete açık, mücevher gibi parlayan bir Ortodoks ibadethanesi olması ve içinde düzenli olarak ayinlerin gerçekleştirilmesi bizi mutlu ediyor" dedi. Başbakan Boyko Borisov, Türk yetkililerine de işbirliği içinde çalışmalarından dolayı şükranlarını iletti. Mimar Fikriye Bulunmaz, söz konusu projenin onun için çok heyecan verici olduğunu vurguladı ve Borisov'a kilisenin tablosunu hediye etti. Bulunmaz, "Kilisenin bütün detaylarını ve özelliklerini korumaya çalıştık. Kapılarını yeniden açtığı bir yıldan beri binlerce turistin ilgi odağı oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

