Buket Özatay’ın fotoğrafları Fransa’da sergileniyor

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Fotoğraf sanatçısı Buket Özatay’ın 7 renkli portfolyo çalışması Fransa’nın Strasbourg kentinde sergileniyor. Fransa’nın en önemli fotoğraf sergilerinden biri olan ‘Rendez- Vous Image’ bu yıl uluslararası 60 fotoğrafçının katılımıyla 600’den fazla fotoğraf Strasbourg ‘Palais des Congres’ kültür merkezinde sergileniyor. Bu yıl ikinci kez katılan Kıbrıs’lı sanatçı Buket Özatay 2015 yılında Angola’nın Luanda kentinde çektiği fotoğraflarında 'çalışan kadınlar' konulu renkli 7 fotoğrafı bulunuyor. Fotoğraf fuarının Direktörü Thierry Edel açılış konuşmasında fuara katılan sanatçıları ve çalışmaları tanıttı. Fuar 29 ocak Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak. Fuarı gezenler arasında KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Güzelyurt Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Çağlar, Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili Dr. Erdal Özcenk bulundu. KKTC Milletvekilleri fotoğraf sanatçısı Buket Özatay’ın çalışmaları ve fotoğraf sanatı hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Özatay geçen yıl Strasbourg’ta Lefkoşa Merkezi Cezaevinde ‘Kadınlar Koğuşu’ temalı siyah, beyaz fotoğraflarıyla isminden söz ettirmişti. 2016 yılında İtalya’nın Siena kentinde fotoğraf yarışmasında ‘Remarkable Awards’ ödülü kazanan sanatçı Buket Özatay fotoğrafları Avrupa’nın tanınmış fuarlarında sergileniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -fotoğraf fuarından görüntüler -KKTC Milletvekilleri sanatçı Buket Özatay’dan bilgi alıyor -fuar görüntüleri- Buket Özatay sergilenen portfolyo çalışmasını anlatıyor