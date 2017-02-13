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Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin resmi Twitter hesabı için yönetici arıyor

İstanbul, 13 Şubat () – Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 2.77 milyon takipçiye ulaşan resmi Twitter hesabını yönetmek için yıllık 30 bin sterlin maaş ile yönetici aranıyor. Kraliçe’nin resmi...

Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin resmi Twitter hesabı için yönetici arıyor

İstanbul, 13 Şubat () – Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 2.77 milyon takipçiye ulaşan resmi Twitter hesabını yönetmek için yıllık 30 bin sterlin maaş ile yönetici aranıyor.

Kraliçe’nin resmi web sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanında hızlı ve dinamik bir takımla birlikte çalışmak üzere bir dijital iletişim uzmanı arandığı duyuruldu.

Verilen ilanda yapılan iş tanımı,

- tam zamanlı çalışmak üzere,

- Kraliyet Ailesi’nin resmi Twitter hesabını yönetmek,

- Kraliçe ve Kraliyet Ailesi’nin işlerini kamuya duyurmak,

- Twitter hesabı yanı sıra Youtube ve Facebook hesaplarını da yönetmek,

- yapılan resmi ziyaretleri ve seremonileri belgelemek

olarak açıklandı.

Yıllık 30 bin sterlin maaş yanısıra, yüzde 15 katkı paylı bir emeklilik planı ve kişisel gelişim eğitimlerini de içeren, kapsamlı bir yan fayda pakedi vaat ediliyor.

Adayların üniversite eğitimi almış, geleceğe yönelik vizyon sahibi, websitesi yönetimi konusunda tecrübeli, yenilikçi, yaratıcı olması ve fotoğraf ve video konularında da yetkin olması bekleniyor.

 

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