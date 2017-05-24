Brüksel'de NATO karşıtı protesto düzenlendi

Brüksel, 24 Mayıs, () - NATO zirvesi için üye hükümet ve devlet başkanlarının geldiği Brüksel'de protestocular, NATO, Trump ve Erdoğan aleyhinde eylem yaptı.

Brüksel'de yarın gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde, çeşitli siyasi gruplardan oluşan protestocular ABD Başkanı Donald Trump'ın Belçika'ya inmesinin ardından protesto gösterilerine başladı.

"Trump'ı İstemiyoruz" eylemi

NATO'nun politikalarına tepki gösteren eylemcilerin, İngilizce "Savaşa hayır, NATO'ya hayır, Trump'a hayır, Erdoğan'a hayır" yazılı pankart taşıdıkları görüldü.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine göre, "Trump'ı İstemiyoruz" eylemine 9 bin kişi katıldı.

NATO karşıtları, Trump'ın küresel iklim değişikliği sorunu karşısındaki tutumunu ve "cinsiyetçi, ırkçı ideolojisini" protesto ettiklerini dile getirdi. Protestolar sırasında çok sayıda kişi, çalgılarla eyleme destek oldu.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Brüksel sokaklarındaki protestolar